Het aantal zwanen en ganzen is in Hoevelaken en Nijkerk zo gegroeid, dat de vogels voor steeds meer overlast zorgen. 'Een buurvrouw in een rolstoel kan de wielen niet met haar handen in beweging zetten, want dan zitten ze onder de poep.'

Tuinen worden vernield, de stoepen liggen bezaaid met vogeluitwerpselen en bewoners zouden hun eigen huis niet meer binnen durven gaan als er een agressieve vogel voor de deur staat. Fractievoorzitter Peter Collignon van De Lokale Partij wil daarom van de gemeente Nijkerk weten wat de bestuurders gaan doen tegen de overlast. John Kloosterhuis kan erover meepraten. Hij woont aan het Adrianus Vossiuspad in Hoevelaken. "Mijn vrouw brak vorig jaar haar rechterheup en rechterpols en liep een tijd met een rollator. Je wilt niet weten hoe dat ding er na een tijdje uitzag, zoveel poep ligt hier. "Een buurvrouw in een rolstoel kan de wielen niet met haar handen in beweging zetten, want dan zitten ze onder de poep." En het probleem wordt almaar groter, zegt Kloosterhuis. "Met alle jongen erbij lopen er nu meer dan dertig ganzen hier rond. Het is één grote smeerboel. En dan rijdt de gemeente rond in busjes met het motto 'Nijkerk Schoon' erop." Klacht naar gemeente Kloosterhuis beklaagde zich meermaals bij de gemeente, evenals een buurman een paar huizen verderop, maar kreeg tot nu toe nul op rekest. Reden voor Collignon om het gemeentebestuur aan de tand te voelen en te vragen welke maatregelen het college wil gaan nemen. Niet alleen omdat het aantal watervogels volgens De Lokale Partij fors toeneemt, maar ook omdat ze zorgen voor gevaarlijke situaties op de weg. Kloosterhuis zag ook al twee ganzen aangereden worden en opgehaald worden door de dierenambulance. "En laatst zag ik een aanrijding tussen twee weggebruikers, omdat een gans plotseling overstak. Het is gewoon gevaarlijk."