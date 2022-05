Een geweldsexplosie gericht op een tienjarige jongen in Soest is wonder boven wonder relatief goed afgelopen. Drie jongens van dezelfde leeftijd sloegen het kind en toen hij op de grond lag, kreeg hij schoppen tegen het hoofd.

Het incident, dat de politie vrijdag bekendmaakte, gebeurde al op vrijdag 6 mei in park Boerenstreek in Soest. Waarom de tienjarige tussen 20.30 uur en 21.30 uur zwaar mishandeld werd, is onbekend. Wel is duidelijk dat drie jongens van zijn leeftijd het slachtoffer aanvielen. Omdat de politie nog altijd niet weet wie er achter deze daad zit, roept zij getuigen op zich te melden. Het slachtoffer is onder doktersbehandeling geweest en maakt het naar omstandigheden goed.