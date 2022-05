Bewoners van de Jan Steenlaan in Baarn hebben last van theater De Speeldoos. Bezoekers parkeren voor hun deur, schijnen met autolampen in hun woonkamer of praten op straat laat in de avond na over de voorstelling, is hun klacht.

Wethouder Hugo Prakke (D66) heeft al een paar keer met de straat aan de voorkant van het theater overlegd over de kwestie. "Wij spreken van ervaren overlast", zegt hij. "We hebben aan de straat al wel bordjes geplaatst om de bezoekers naar het parkeerterrein achter het theater te verwijzen. Daar parkeert niet iedereen, omdat mensen dan om het theater heen moeten lopen naar de voorkant. Dat is heel vervelend voor de buurt." Koplampen in woningen Aan het theater heeft de wethouder gevraagd om bezoekers erop te wijzen dat ze niet laat op straat moeten blijven napraten of met hun koplampen in woningen te schijnen. Dat gebeurt gezien de klachten nog te weinig, is zijn ervaring. De wethouder heeft de straat uitgenodigd om deel te nemen aan de klankbordgroep rond de nieuwbouw van het theater. De Speeldoos wordt begin volgend jaar gesloopt om plaats te maken voor een nieuw theater in combinatie met een nieuwe bibliotheek en de Volksuniversiteit. Dat kost 9,8 miljoen en gaat in 2024 open.