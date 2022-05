Twee grote monumentale eiken aan het Venterspad in Hoogland zijn door bruut geweld vernield. Een van de bomen is zo toegetakeld, dat hij 'dood' is verklaard. Bij de andere boom is de inkeping zo diep, dat er een gevaarlijke situatie is ontstaan.

De komende week laat de gemeente Amersfoort een boomtaxateur langskomen om onderzoek te verrichten. Dan wordt bepaald wat er verder gedaan kan worden. Tot dat moment is het Venterspad volledig afgesloten en niet toegankelijk. Wie de vernielingen heeft aangericht, is nog onbekend. Wel is duidelijk dat iemand bewust heeft ingehakt op de bomen. "Uit de aard van de beschadigingen blijkt duidelijk opzet", laat de gemeente weten. "We gaan dan ook aangifte doen bij de politie." Eerdere vernielingen In januari van dit jaar werden er vanaf het winkelcentrum Euterpeplein richting Park Randenbroek tot aan het natuurpark Elisabeth Groen ook vernielingen aangericht. Toen zijn zo'n honderd bomen verloren gegaan. Hiervoor is toen, een kleine twee weken later, op 10 januari een veertigjarige man aangehouden.