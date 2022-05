De emoties liepen woensdagmiddag hoog op voor de deur van de Alliantie, waar een groep bewoners - niet voor het eerst - demonstreerde tegen de sloop van hun buurtje, Jericho. "De mensen gaan er kapot aan, je moet je belofte nakomen", werd Bert Bosman, manager van de wooncorporatie, toegebeten.

De actie was een initiatief van de SP in Amersfoort, dat daarvoor een kennismakingsbijeenkomst van de nieuwe gemeenteraad in het kantoor van de corporatie aangreep. Tussen de bomen langs de Heiligenbergerweg werden grote schuimborden in SP-kleuren opgehangen, met onderop de handtekeningen van nagenoeg álle huurders van Jericho en de tekst 'Voor renovatie, tegen sloop'.

Veel bewoners voelen zich verraden door de Alliantie. Jarenlang werd hun renovatie van de huizen voorgehouden, totdat eind vorig jaar ineens het besluit viel om toch te slopen. Verduurzaming van de woningen zou niet rendabel zijn, aldus de corporatie.

Niemand gelooft dat, fulmineerde SP-fractievoorzitter Hugo Kruyt voor de ingang van het kantoor. "Het rapport met conclusies is niet openbaar. Daarom moet er een onafhankelijk onderzoek komen naar de toekomst van de wijk.''

Bosman zei, terwijl hij werd bedolven onder de hoon van demonstranten, 'graag' het gesprek met bewoners te willen aangaan. Na afloop van de actie liet hij er echter geen misverstand over bestaan dat sloop onvermijdelijk is. "Vernieuwen is kwalitatief de beste keuze. Ons besluit is een optelsom van factoren.''

Zelfvoorzienend

Vorig najaar ontstond verwarring over de status van de 124 naoorlogse 'noodwoningen' in Jericho. Genoten die niet, evenals de wél gerenoveerde huisjes in zusterwijkje Jeruzalem, een beschermde status? Die hoop bleek uiteindelijk ijdel.

Intussen zitten de bewoners, die zeer gehecht zijn aan hun onderkomens en daar vaak al decennialang wonen, niet stil. "Als de Alliantie bij haar besluit blijft, willen wij een zelfvoorzienende, collectieve woningorganisatie oprichten'', vertelde Henk van Oostrum, secretaris van de bewonerscommissie. Volgens dat plan zou de Alliantie de wijk, die daar volgens de bewoners nooit geld aan heeft uitgegeven, voor een appel en een ei moeten overdragen aan de gemeente.