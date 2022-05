Bij het afvalbrengstation in Baarn is een man bekneld geraakt in een papiercontainer. Na 1,5 uur is hij uit zijn benarde positie bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet duidelijk hoe de man eraan toe is en hoe hij in deze benarde positie terecht is gekomen. Behalve de brandweer was ook een ambulance aanwezig aan de Oude Amsterdamsestraatweg, waar het RMN is gevestigd. Ook is een trauma-arts per helikopter ingevlogen voor medische assistentie.