Een drukke nacht voor de Amersfoortse brandweer: de deelscooters van GO Sharing waren wederom het doelwit van brandstichting. Er gingen in één nacht maar liefst drie scooters in vlammen op, niet bepaald voor het eerst.

Omstreeks 6.30 uur werd de brandweer opgeroepen naar de Utrechtseweg in Amersfoort voor een brandende scooter. De brandweer kon niet voorkomen dat het ding in de as werd gelegd. Eerder deze week werden er op deze plek ook al deelscooters in brand gestoken.

Deze ochtend was het al eerder raak: twee andere scooters gingen ook in vlammen op. Een van de scooters stond omstreeks 05.20 uur in brand aan de Soesterweg, voor de andere scooter rukte de brandweer rond 04.40 uur uit richting de Bohortplaats.

De scooters van GO Sharing zijn in Amersfoort aan de lopende band doelwit van brandstichting. De deelscooters worden veelvuldig gebruikt, maar zijn tegelijkertijd populair bij vandalen. Wekelijks worden er (soms meerdere) meldingen gedaan van afgebrande GO Sharing-scooters. Toch benadrukte Lloyd Drop, woordvoerder van het bedrijf, onlangs niet te 'zwichten voor vandalisme' en door te willen gaan in Amersfoort.