Een stapel matrassen op een stuk boerenland aan de Zeldertseweg in Hoogland is dinsdagmiddag in de fik gevlogen. De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand kunnen blussen.

De brand is ontstaan rond 12.20 uur. De brandweer kon het vuur snel bussen en ergere schade voorkomen. Wel is door de brand lichte schade ontstaan aan een aanhanger. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is onduidelijk.