De milieustraat in Amersfoort is komende zaterdag de hele dag gesloten. Wie verwoed in zijn tuin aan de slag gaat of de zolder een flinke opruimbeurt geeft, moet dus even geduld hebben met het wegbrengen van de troep.

Het milieubrengstation aan de Nijverheidsweg-Noord organiseert die dag de 'Ontdek Rova Dag', ter ere van het 25-jarig jubileum dat vorig jaar aangetikt werd. In plaats van afval brengen, kunnen bezoekers wel een 'uniek kijkje' achter de schermen krijgen. Zo kunnen kinderen aan de slag met een afvalkunstwerk of helpen met het maken van een verfkunstwerk op een container. Afgelopen zaterdag was het nog enorm druk bij het afvalstation. Het lekkere weer, maar zeker ook het einde van de meivakantie zullen hebben bijgedragen aan die drukte.