Aan de Verdistraat in Bunschoten zijn bewoners vannacht ruw wakker geschrokken van een uitslaande brand in een schuur. Ook zouden er harde knallen te horen zijn geweest. Er vielen geen gewonden, maar van de schuur achter een woning is weinig over.

De brand ontstond vannacht rond 1.30 uur. Buurtbewoners spoedden zich naar buiten en probeerden het vuur met emmertjes en tuinslangen te doven, maar het mocht niet baten. Vanwege de heftigheid van de vlammen, verplaatsten een aantal buurtbewoners uit voorzorg hun auto's. Troostbeertje Het lukte de brandweer met veel moeite de schuur te bereiken. Zo moest er een brandslang door het huis heen worden getrokken en stonden er veel paaltjes. Bewoners van de woning werden door agenten opgevangen. Ze mochten in de politiebus zitten om te bekomen van de schrik en kregen troostbeertjes. Zover bekend raakte er niemand bij de felle brand gewond. Wel is de schade aan de schuur groot. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort