Bij de achtervolging door de politie van afgelopen woensdagochtend heeft een vluchtauto naar nu blijkt aan de Columbusweg in Amersfoort een glasvezelkabelkastje kapotgereden.

Sinds zaterdag gaat een filmpje daarover viraal op internet, maar het speelde zich woensdagavond af. De auto is klemgereden op de Schimmelpenninckstraat. Eerder op de ochtend, iets na 4.00 uur, had de man bij een woninginbraak in Laren een BMW gestolen. Een oplettende politieagent herkende het kenteken van het voertuig één uur later in Amersfoort.

Mogelijk hebben een aantal omwonenden geen internet momenteel thuis. Een enkeling heeft daarover getwitterd.