De Laan der Hoven, onderdeel van een van de belangrijkste en drukste fietsroutes tussen de wijk Nieuwland en het centrum van Amersfoort, wordt sinds 28 maart gereconstrueerd. Fase 1 wordt vrijdagmiddag rond 15.00 uur voor een deel afgerond en weer opengesteld.

Het gedeeltelijk vrijgeven van de weg heeft als gevolg dat de ring via kruispunt Australiëring/Aziëring/Laan der Hoven weer vanaf Het Masker bereikbaar is. Hiermee is een deel van fase 1 een week eerder opengesteld dan gepland.

Het laatste deel van fase 1: Laan der Hoven vanaf de ring tot Gesloten Stad / Het Geheugen, blijft nog zeker een week dicht.

Fase 2 en 3 komen pas later aan de beurt.