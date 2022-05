Een scooter op de Mendelssohnstraat in Amersfoort is vanochtend vroeg volledig afgebrand. Het is niet voor het eerst dat een deelvoertuig van Go Sharing vlam vat. De politie betrekt deze zaak bij het lopende onderzoek naar deze branden.

De brandweer kreeg omstreeks 5.00 uur een melding van een in brand staande scooter. Het voertuig is eigendom van Go Sharing, een bedrijf dat scooters verhuurt en e-bikes leent. Hoewel het vuur snel werd gedoofd, kon de brandweer niet voorkomen dat de scooter volledig in de as werd gelegd. Amersfoort wordt al langer geteisterd door branden van deelvoertuigen. De politie betrekt deze zaak bij het lopende onderzoek naar de nog onbekende brandstichters. Duidelijk is wel dat de groene tweewielers niet bij iedereen geliefd zijn.