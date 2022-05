De informatieborden op Amersfoort Centraal zijn na een maand afwezigheid weer terug. Begin april was er geen actuele reisinformatie te zien op de schermen vanwege een technische storing, en dat terwijl de verouderde informatieborden juist waren vervangen door nieuwe, moderne borden.

Uit onderzoek bleek dat door hevige regenval en zware wind, vocht in de schermen was gekomen. Hierop werden de borden teruggebracht naar de leverancier in België en gerepareerd. In de tussentijd bevonden zich twee tijdelijke overzichtsschermen bij station Amersfoort, zodat reizigers voldoende zicht hielden op de actuele vertrektijden van hun bus.

Die zijn nu niet meer nodig. Vanochtend werden de eerste informatieborden weer teruggehangen op de bushaltes bij station Amersfoort Centraal.