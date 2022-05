Baarn trekt het boetekleed aan. De gemeente had eerder en beter moeten uitleggen waarom een nieuw bosfietspad naar Hilversum nou juist op het terrein van Paleis Soestdijk moest worden aangelegd. De PvdA en de stichting Behoud het Borrebos waren daar boos over geworden.

Tot nog toe ging de gemeenteraad er vanuit dat het fietspad achter het paleisterrein langs geheel over terrein van Staatsbosbeheer zou worden aangelegd. Dat is ook gemeld in december 2020. Maar dat door ambtenaren was besloten om 300 meter van het tracé over het paleisterrein te laten verlopen, had moeten worden gemeld aan zowel het college als de raad, blijkt nu.

Nu blijkt ook dat er al in het najaar van 2020 gesprekken werden gevoerd met Staatsbosbeheer én de eigenaar van het paleis, de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) over de overname van gronden voor het fietspad. In juni 2021 werd daarover overeenstemming bereikt en sinds 14 februari 2022 is de gemeente eigenaar geworden van de gronden van de MBEG en is er een erfpachtcontract gesloten met Staatsbosbeheer.

Rustgebied

Achteraf constateren burgemeester en wethouders dat de onderhandelingen ambtelijk zijn gevoerd. Het aangaan van een overeenkomst had door het college moeten worden gedaan. Maar, zo zeggen PvdA en Behoud het Borrebos, het paleisterrein is toch aangemerkt als rustgebied? Waarom geen fietspad op het terrein van Staatsbosbeheer, daar vlak naast?

Daarop krijgen de vragenstellers geen direct antwoord. 'Het fietspad brengt geen verandering in de toegankelijkheid van dit deel van het paleisbos. Het terrein blijft afgesloten met een hek', zeggen B en W, die wel erkennen dat ze dit hadden moeten melden aan de gemeenteraad. De aanleg van het 3 meter brede en tweezijdige betonfietspad ligt momenteel stil vanwege het broedseizoen.