Na twee jaar afwezigheid vanwege corona is woensdagavond weer de Stille Tocht gelopen van Kamp Amersfoort naar begraafplaats Rusthof. In alle gemeenten in de regio zijn deze 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en in oorlogssituaties en vredesmissies daarna herdacht.

In Amersfoort liepen burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort, locoburgemeester Patrick Kiel van Leusden en de jeugdburgemeester van Leusden Roan van Wieringen voorop de stoet van vele honderden deelnemers. Ook leerlingen van groep 7/8 van de Johannes Calvijnschool Amersfoort liepen mee. De tocht liep onder meer langs de Stenen Man, officieel 'Gevangene voor het vuurpeloton' genoemd. Op de begraafplaats Rusthof liep de route langs de oorlogsgraven en eindigde op het vlaggenplein. Daar werden toespraken gehouden en werd twee minuten stilte in acht genomen. Na afloop werd er een herdenkingsconcert bijgewoond in de Franciscus Xaveriuskerk door het Vocaal Ensemble Amer Consort. In de wijk Rustenburg werd bij het Gedenkteken aan de Van Randwijcklaan stilgestaan bij 4 mei. Gedenkkruis Op de Leusderheide werden de doden herdacht op de plek waar 20 juli 1943 twintig leden van de Inlichtingendienst werden geëxecuteerd en begraven. In 1954 werd daar een gedenkkruis geplaatst. In Hoogland werden de doden herdacht bij de Gedenknaald op de rotonde aan de Zevenhuizerstraat/Hamseweg.