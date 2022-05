Een man is woensdagavond ernstig gewond geraakt in de Langestraat in Amersfoort nadat hij met zijn fiets achterop de fiets van een ander was gereden.

Hij kwam ten val op zijn hoofd. Ambulancemedewerkers hebben hem met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Volgens sommige getuigen gaat het om een jongere. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort