In Baarn is woensdagochtend een vuilniswagen spontaan in brand gevlogen. De chauffeur van de wagen kon de brand snel blussen, maar kwam er niet zonder kleerscheuren vanaf.

Om 8.30 uur vond het incident plaats in de Nachtegaallaan. De vuilniswagen van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) vloog in de smalle straat in Baarn spontaan in de brand, waarna de chauffeur gelijk de brandweer belde. In afwachting van de brandweer is de chauffeur de brand zelf gaan blussen. Hij kreeg het vuur onder controle, maar ademde daarbij zo'n hoeveelheid bluspoeder en rook in dat het ambulancepersoneel hem mee heeft genomen naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is onbekend.