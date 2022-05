In Amersfoort hebben zich woensdag in alle vroegte wildwest-praktijken afgespeeld. Een 39-jarige man uit Soest ging tijdens een achtervolging spookrijdend over de A1 en reed zich uiteindelijk klem in Amersfoort. Even daarvoor had hij bij een woninginbraak in Laren een BMW gestolen.

De auto kon rond 5.45 uur geen kant meer uit aan de Schimmelpenninckstraat, nadat agenten hem hadden klemgereden. Eerder op de ochtend, iets na 4.00 uur, had de man bij een woninginbraak in Laren een BMW gestolen. Een oplettende politieagent herkende het kenteken van het voertuig één uur later in Amersfoort. Daarop ontstond een achtervolging, waarbij de verdachte meerdere verkeersovertredingen beging. Zo was hij onder meer aan het spookrijden op de A1. Hierom werd de hulp ingeschakeld van de Koninklijke Marechaussee en Politie Oost-Nederland. Vervolgens vluchtte de verdachte de wijk Rustenburg in, waarna de politie de wijk met zeventien voertuigen afzette en ging zoeken. De man kwam na enige tijd tevoorschijn, maar reed opnieuw weg voor de politie. De achtervolging eindigde uiteindelijk op de Schimmelpenninckstraat in Amersfoort. Na aanhouding bleek de verdachte een 39-jarige man uit Soest te zijn. Hij wordt verhoord op het politiebureau. Volg Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort