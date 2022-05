Bunschoten heeft haar eerste en enige struikelsteen gekregen. Het messing steentje voor de woning op Oude Schans 33 is daar geplaatst ter nagedachtenis van Eveline de Leeuw.

Voor zover bekend was zij in de Tweede Wereldoorlog de enige Joodse inwoner van Bunschoten. Oude Schans 33 is de plek waar ze het laatst woonde, voordat ze in Auschwitz om het leven werd gebracht.