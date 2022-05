De politie heeft na een doorzoeking van een pand in Amersfoort een enorme hoeveelheid illegaal vuurwerk aangetroffen. Een 43-jarige man uit Amersfoort is aangehouden.

Na aanleiding van een onderzoek werd dinsdagochtend een inval gedaan bij een pand aan de Nijverheidsweg-Noord. Daar vond de politie meerdere dozen met daarin zwaar illegaal vuurwerk. Uiteindelijk ging het om ruim 700 kilo vuurwerk.

De partij vuurwerk is door een gespecialiseerd bedrijf in beslag genomen en zal later worden vernietigd. De politie geeft aan een 43-jarige man uit Amersfoort te hebben aangehouden. Hij wordt de komende dagen verhoord. "Voor de tijd van het jaar is dit écht een grote hoeveelheid", aldus de politie.

Volle aandacht

De zaak werd uitgevoerd door rechercheurs en volgens de politie heeft het opsporen van vuurwerk haar volle aandacht. "Net als de verkoop van professioneel vuurwerk aan particulieren", laat zij weten. "Zwaar vuurwerk brengt grote risico's met zich mee. Het veroorzaakt ieder jaar weer letsel en forse schade. Om dit te voorkomen, sporen we dit vuurwerk op en pakken we de handel aan. Regelmatig zien we dat zwaar vuurwerk niet op de juiste manier wordt opgeslagen. Niet alleen het afsteken is gevaarlijk, ook het vervoer en de opslag vormen een risico."