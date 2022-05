De haatteksten op de graffitimuur aan de Kersenbaan in Amersfoort zijn overgeschilderd. 'Geef haat geen plek' staat er sinds maandagmorgen.

Afgelopen vrijdag werden er haatdragende teksten op de muur aangetroffen. Zo stonden er teksten zoals: 'Zwarte Piet voor eeuwig' en 'Anti Antifa crew'.

In plaats van die teksten, staan er nu zinnen zoals: 'Wees lief' of 'Geef haat geen plek'. Het is toegestaan om op deze muur graffiti te spuiten, maar de haatdragende teksten riepen verontwaardiging op.