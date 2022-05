Een automobilist die met 40 kilometer per uur op de linker rijstrook van de A1 bij Amersfoort raast. Dat trok zondagnacht de aandacht van de politie.

Agenten gingen er achteraan en slaagden erin de wagen langs de snelweg klem te rijden en de bestuurder aan te houden. Ook werd het voortuig doorzocht. Of de politie verdovende middelen of ander illegaal bezit heeft aangetroffen, is niet bekend.

De bestuurder gaf bij zijn aanhouding aan zich niet goed te voelen, waarop een ambulance werd gebeld. Zijn toestand was dusdanig dat hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle.

Door het incident werden de twee linker rijstroken afgesloten en een bergingsbedrijf heeft het voertuig van de verdachte afgesleept.