Het Lieve Vrouwekerkhof is dit jaar dé plek bij uitstek voor Musica Mundo. Tussen 24 en 26 juni kun je hier swingen op de muziek van internationale artiesten. Denk aan Sona Jobarteh, Mokoomba, Moonlight Benjamin en Bab L'Bluz.

De warmte van de woestijn dringt door in Amersfoort met de bluesklanken van Tarwa N-Tiniri en Bombino. Op zondagmiddag komt het Amsterdams Andalusisch Orkest naar Amersfoort en hoor je een combinatie van diverse culturen.

Eigenlijk start het festival al op woensdag 22 juni. Dan komt er een openluchtbioscoop op het Lieve Vrouwekerkhof. Vanaf donderdag 23 juni komen er op verschillende locaties in de stad een foto-expositie van Amersfoortse fotografen. Het thema: de kleurrijke wereld van ArteGanza.

Als je denkt dat dit alles is, dan heb je het goed mis. De komende weken wordt er steeds meer bekendgemaakt. Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief van ArteGanza, of Musica Mundo volgen op Facebook. Musica Mundo is gratis bij te wonen.