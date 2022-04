'Geen flats van Metz'. Met die tekst demonstreerden zo'n honderd omwonenden van een weiland in de wijk Overhees in Soest tegen de dreigende komst van tweehonderd woonunits voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Dat deden ze aan de vooravond van de gemeenteraadsvergadering op het Raadhuisplein in Soest. Vrijwel alle omwonenden vinden het onaanvaardbaar dat op een weiland van 1,5 hectare straks honderden Oekraïners gaan wonen in dicht op elkaar gepakte appartementen die zelfs in vier lagen worden gebouwd. Omdat burgemeester Rob Metz dat plan in een brief had laten weten aan de bewoners en dat plan ook op een bewonersavond verdedigde, gold hun kritiek vooral de burgemeester.

De demonstratie was bedoeld als een stil protest, daarom werd er niet het woord gevoerd.

Brief

De gemeenteraad heeft donderdagavond een open brief naar buiten gebracht voor alle inwoners van Soest is bedoeld. De fracties tonen begrip voor de onrust: zorgen over het groen, zorgen over verkeersoverlast en zorgen over het grote aantal mensen. "Het aanwijzen van een tijdelijke locatie voor noodopvang is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad gaat daar niet over. Wel hebben wij als gemeenteraad een aantal mogelijkheden om mee te praten over het vervolg van dit traject'', schrijven de fractievoorzitters.

"Als volksvertegenwoordigers van de gemeente Soest zien we dat sommige inwoners zich niet goed betrokken voelen bij de locatiekeuze voor vluchtelingenopvang en meer duidelijkheid willen over hoe die keuze is gemaakt. Wij willen graag dat mensen zich wél gehoord voelen - en betrokken worden - bij de resterende keuzes rondom de vluchtelingenopvang op de hoek van de Insingerstraat/Den Blieklaan. Wij volgen deze komende periode hoe deze afwegingen worden gemaakt. We letten daarbij bijvoorbeeld op het aantal vluchtelingen, de duur van de opvang en het type bebouwing'', zo vervolgt de brief.

Worsteling

"Ons doel als gemeenteraad van Soest is dus tweeledig. We moeten én willen een veilige haven bieden voor de oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. We hebben vlak voor de verkiezingen dan ook een oproep aan het college gedaan om actief te zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen uit dit oorlogsgebied in de gemeente Soest op te vangen. We willen ook uw zorgen erkennen en u betrekken bij de beslissingen die voorliggen. Dat is ook voor ons een hele worsteling'', zo besluiten de fracties.