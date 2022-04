Bij de noodopvang voor vluchtelingen op het Kamp van Zeist in Soesterberg zijn vrijdagmiddag ongeregeldheden uitgebroken. De politie moest eraan te pas komen om de kersverse bewoners te kalmeren. Een persoon is meegenomen naar het bureau.

Bij de splinternieuwe noodopvang kwamen vrijdag 150 vluchtelingen aan, voornamelijk gezinnen. Gisteren arriveerden de eerst honderd bewoners. Allemaal mannen. Het is onduidelijk waarom vrijdagmiddag de vlam in de pan sloeg en of de aankomst van de nieuwe bewoners daarvoor de aanleiding was.

"De spanningen liepen in ieder geval hoog op. Misschien wel begrijpelijk met zoveel verschillende mensen bij elkaar", aldus politiewoordvoerder Wim Hoonhout. Een persoon werd aangehouden. Of er fysiek geweld is gebruikt kan de politie vooralsog niet zeggen. "Hij ging in ieder geval verbaal over de schreef."

geen privacy

De noodopvang op het Kamp van Zeist opende gisteren voor het eerst de deuren. De locatie kenmerkt zich door het gebrek aan privacy voor de vluchtelingen. Een doucheruimte bestaat uit zes cabines met een douchegordijn en stapelbedden om op te slapen zijn gescheiden door tussenwandjes. "Het heeft niet onze voorkeur, maar Nederland is in crisis. We moesten snel iets regelen'', aldus locatiemanager Thea Schippers.