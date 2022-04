De politiehelikopter die inwoners van het Amersfoortse Soesterkwartier mogelijk rond middernacht hebben gehoord, was op zoek naar inbrekers die een bedrijf op industrieterrein Isselt hadden bezocht.

Rond 0.15 uur kreeg de politie een melding van een inbraakalarm van het metaalrecyclebedrijf HKS Metals Amersfoort aan de Argonweg. Op beveiligingscamera's was live te zien dat twee personen die er niet thuis hoorden, rondliepen over het terrein.

Een politiehelikopter kwam vanuit Dordrecht om agenten te helpen zoeken naar de twee. Na ruim 45 minuten werd de zoekactie gestaakt, zonder dat er aanhoudingen werden verricht. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekend.