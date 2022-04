De PvdA in Soest schuift aan tafel bij de drie grote winnaars van de verkiezingen in Soest: Soest 2002, Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) en de VVD. Informateur Mark Berntssen vindt deze partij het meest geschikt om een wethouder te leveren naast de 'grote drie'.

Berntssen vindt een vierde partij nodig om een bredere basis te krijgen voor een nieuw college van burgemeester en wethouders. Als alleen de grote drie partijen met ieder vijf zetels een wethouder leveren, is er een minimale meerheid van de 29 stemmen. Dat is weinig, vindt hij, en voor het vele werk is toch eigenlijk wel een vierde wethouder nodig.

Eerste keus

De PvdA met twee zetels is eerste keus voor hem, naast de grotere partijen GroenLinks, D66 en Partij Ons Soesterberg die ieder drie zetels hebben. Juist de PvdA beschreef in een gesprek met Berntssen hoe de de wens om betere samenwerking in de gemeenteraad het beste kan worden uitgevoerd.

De PvdA viel op, zegt hij in zijn verslag 'Wees zelf de verandering die je in Soest wilt zien: over zeggen wat je doet en doen wat je zegt'. "Meer dan andere partijen had de PvdA duidelijk voor ogen hoe de beoogde samenwerking binnen de coalitie en met de gehele gemeenteraad en samenleving eruit kan komen te zien'', stelt hij.