Een automobilist met een lachgasballon in de mond heeft dinsdagmiddag een botsing veroorzaakt én na een achtervolging rake klappen gekregen van de gedupeerde. Het is het zoveelste incident met lachgasgebruik in de gemeente Amersfoort.

Het is dinsdagmiddag rond 16.00 uur als een bestuurder van een personenauto op de Ringweg Koppel in Amersfoort rijdt. Uit het niets ziet hij een wit bestelbusje op hem afkomen en ondanks dat hij probeert te anticiperen, raakt het busje zijn voertuig en gaat er vervolgens vandoor.

Verkeerslicht

Het voertuig slaat rechtsaf de Holkerweg op en neemt later de rotonde in zijn geheel, om vervolgens te strandden bij een rood verkeerslicht. Omstanders zien dat de bestuurder en bijrijder met een lachgasballon uitstappen en ook de inzittende van de achtervolgende auto komt uit zijn voertuig.

Er worden over en weer klappen uitgedeeld en ook omstanders bemoeien zich met de situatie. Als de politie na meldingen in groten getale arriveert, keert de rust terug en kan de schade worden opgemaakt.

Onduidelijk

"Het lijkt te zijn gegaan om een incident waarbij er een ruzie was tussen de bestuurders en de inzittenden van twee auto's", laat een politiewoordvoerder desgevraagd weten. "Het is onduidelijk wie er nu tegen wie is gereden. De zaak wordt tussen de betrokkenen afgehandeld met een schadeformulier."

Doordat geen van beide partijen aangifte wil doen, is het geen politiezaak geworden. "Er werd in de melding wel gesproken dat er iemand was weggelopen met lachgastanks. Maar dit is verder onduidelijk gebleven."

Lachgasverbod

Al maanden strijdt de gemeente Amersfoort tegen lachgasgebruik. Burgemeester Lucas Bolsius kondigde maatregelen aan, na meerdere incidenten in zijn stad.