De man wiens lichaam woensdagmiddag in een Amersfoorts bos werd gevonden, was sinds februari vermist. Dat heeft de politie bevestigd. Sinds zijn vermissing is er met man en macht naar hem gezocht.

Na zijn verdwijning op 6 februari werd er door de politie groots ingezet. Met paarden, politiehonden en helikopters werd in diverse bossen gezocht. Hierbij is ook bos Nimmerdor meegenomen. Al deze zoektochten leverden niets op. Aan alle onzekerheid kwam woensdagmiddag een einde toen het stoffelijk overschot in de bosjes werd gevonden. "Het meest aannemelijke scenario is dat het hier gaat om zelfmoord'', laat de politie weten. "Wij leven mee met de nabestaanden en wensen hen veel sterkte toe."