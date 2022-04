Weer is er een elektrische deelfiets aangestoken in Amersfoort. Dit keer aan de Diamantweg in het zuiden van de stad.

Amersfoort wordt al geteisterd door brandstichting in de deelvervoermiddelen, sinds het fenomeen afgelopen najaar zijn intrede deed. Eerst verrezen de elektrische deelscooters van Go Sharing, die meteen het mikpunt van vandalen en brandstichters bleken.