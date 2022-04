Een nog onbekende automobilist heeft dinsdagavond rond 18.55 uur een scooterrijder aangereden in Amersfoort. De bestuurder van de auto is er na de botsing vandoor gegaan.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Juliettestraat met de Delilastaat in de Amersfoortse wijk Schuilenburg. De scooterrijder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De auto werd op 100 meter afstand van de plek van het ongeval teruggevonden. De bestuurder van de auto is spoorloos.