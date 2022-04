Het benefietconcert van donderdag 14 april in de Sint-Joriskerk in Amersfoort heeft maar liefst 25.000 euro opgeleverd. De opbrengst gaat naar leermiddelen voor Oekraïense kinderen die in Amersfoort verblijven.

Het Nieuw Bach Ensemble (NwBE) voerde die avond de Johannes-Passion van J.S. Bach uit onder leiding van dirigent Krijn Koetsveld. Het benefietconcert werd mogelijk gemaakt door diverse Amersfoortse bedrijven, de gemeente Amersfoort en vele vrijwilligers. De opbrengst is bestemd voor de Stichting Leergeld Amersfoort. Volg Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort