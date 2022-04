In een paviljoen van Amerpoort aan de Zandheuvelweg in Baarn werd rond 11.50 uur brand gemeld. Een badkamer is hierbij uitgebrand.



Brand met onbekende oorzaak in paviljoen Amerpoort: badkamer brandt uit

Zowel brandweer Baarn en brandweer Hilversum kwamen met spoed ter plaatse. Bij aankomst van de hulpdiensten had een personeelslid van Amerpoort de brand al onder controle. Deze persoon is nagekeken door ambulancepersoneel vanwege het inademen van rook, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is onbekend.