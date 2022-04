De brandweer is vrijdagmiddag rond 13.30 uur met meerdere eenheden opgeroepen na een melding bij een seniorencomplex aan de Scheltussingel in Amersfoort. Een vrouw op de tweede verdieping had een gaslucht geroken.

De brandweer heeft heel het pand gecontroleerd, maar kon uiteindelijk niks vinden. De officier van dienst zei wat voorzichtiger te zijn geworden na de explosies in Bilthoven donderdag. Daarbij raakten enkele brandweerlieden gewond.