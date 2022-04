De Zonnehof krijgt een complete make-over. Zo komen er zo'n 200 nieuwe woningen op de hoeken van de Stadsring. Het voormalige SNS-pand en de parkeerplaats waar vroeger Hotel de Witte stond maken plaats voor woontorens.

In de woningen is straks ruimte voor senioren, starters en kleine gezinnen. De benedenverdieping bied straks ruimte aan winkels en restaurants. "Deze locatie langs de stadsring is belangrijk voor het stadsgezicht van Amersfoort.", vertelt Wethouder Astrid Janssen. Zo wordt goed gekeken naar de mogelijkheid om de stadsring te herstellen zoals hij vroeger liep. Ook de openbare ruimte is een belangrijk punt.

Zoals het er nu naar uitziet, krijgt Amersfoort er twee woontorens bij. Eentje met tien verdiepingen in plaats van het oude SNS-gebouw, en eentje van zestien verdiepingen waar nu een parkeerplaats staat. In totaal komen er zo'n tweehonderd nieuwe woningen, waarvan minimaal 35 procent voor de sociale huur wordt ingezet. De koopwoningen in de toren krijgen een prijs die onder de Nationale Hypotheekgarantie blijft. In 2022 staat dat bedrag op 355.000 euro.