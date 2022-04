DierenPark Amersfoort is donderdag twee inwoners rijker geworden. Twee padhagedissen, die in een opvang waren terechtgekomen, vinden in het dierenpark hun nieuwe thuis.

Het mannetje en het vrouwtje komen oorspronkelijk uit Midden-Amerika en zijn van daaruit door smokkelaars meegenomen, waarna ze in een opvang in Nederland terecht zijn gekomen. "Terug uitzetten in het wild is niet mogelijk, omdat de exacte locatie van waar ze vandaan komen onbekend is. Dat zou problemen kunnen geven voor de wildpopulatie", legt dierverzorger Ronnie Joha uit. Daarom heeft de overheid aan DierenPark Amersfoort gevraagd om ze in de collectie op te nemen. Chuckwalla De twee padhagedissen bleken na onderzoek van de dierenarts gezond en mochten vervolgens kennismaken met de andere reptielen in het verblijf. Ze leven nu onder meer samen met halsbandleguanen, woestijnleguanen en een chuckwalla. "In eerste instantie vonden ze de andere dieren wat spannend, maar ze klimmen inmiddels al over elkaar heen", vertelt Ronnie. "Ik verwacht dat zij binnen een paar weken helemaal gewend zijn."