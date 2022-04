Een vrouw op een fiets is donderdagochtend geschept door een auto op het kruispunt van de Laan naar Emiclaer met de Knuppelweg en Bombardonstraat in Amersfoort.

Rond 09.10 uur vond het ongeval plaats op het beruchte kruispunt. Vermoedelijk zag de bestuurder van de auto de vrouw over het hoofd. In 2017 werd er al een petitie gehouden om de veiligheid van de kruising te verbeteren. De fietser is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.