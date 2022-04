Een bijzonder gezicht woensdagmiddag aan de rand van de vijver aan het Klaartje Donzepad in Amersfoort. Een partij roestige kluizen trokken daar de aandacht van verschillende voorbijgangers.

Woensdagmorgen 20 april werden de kluizen aangetroffen. Hoe lang de kluizen precies aan de kant van de vijver achter Winkelcentrum Schothorst er al liggen, is niet bekend. De politie en gemeente weten nergens van, en later blijkt dat de kluizen blijken door een metaalvisser boven water gehad.

Hoewel de kluizen zijn opgevist in een water waar dit verboden is, aldus de website van de gemeente, ziet de politie geen reden om achter de metaalvisser aan te gaan. De kluizen zullen, in opdracht van de politie, worden weggehaald.