In de binnenstad van Amersfoort zullen begin juli Latijns-Amerikaans sferen voelbaar zijn. Dias Latinos, het grootste Caribisch festival van Nederland, gratis toegankelijk, zal op 1, 2 én 3 juli neerstrijken in de Keistad.

Verspreid over meerdere locaties treden drie dagen lang nationale en internationale artiesten op. Het jaarlijks terugkerende evenement trekt doorgaans duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland, die op één van de vele pleinen kunnen genieten van een drankje, een hapje én vrolijke muziek.

Antillen

Komende editie zal Dias Latinos in het teken staan van de Antillen. "Wij zijn er enorm trots op dat de Curaçaose pianist en componist Randal Corsen dit jaar 'Artist in Residence' van Dias Latinos is", laat de organisatie weten. "Elk jaar geven we deze titel aan een gerespecteerde musicus uit de Latin-wereld die bijdraagt aan concerten, uitvoeringen, educatieve activiteiten en de jurering van de Dias Latinos Award."

‍Randal Corsen leidt tijdens Dias Latinos een aantal workshops, masterclasses en bijzondere muzikale projecten. Een voorbeeld is de Curaçao Salsa bigband, in samenwerking met de Cubop City Big Band en Randal. Verder speelt Randal Corsen een solopianoconcert en beleeft zijn nieuwste project Muzik Sin Barrera de Europese première.