Het stadsbestuur gaat de gemeenteraad van Amersfoort een plan voorleggen, met daarin de opzet voor de bouw van 200 nieuwe woningen langs de stadsring. In de vorm van twee gebouwen moeten er twee appartementenblokken komen, op beide hoeken van de stadsring.

De gebouwen, die zich bevinden op de voormalige SNS-locatie en het voormalige Hotel De Witte, moeten ruimte bieden aan senioren, starters en kleine gezinnen. Het plan beoogt een belangrijke bijdrage te zijn in het oplossen van de Amersfoortse woningnood.

Op de begane grond van de appartementenblokken moet ruimte gecreëerd worden voor commerciële partners, om zo extra levendigheid te bevorderen.

"Deze locatie langs de Stadsring is belangrijk voor het stadsgezicht van Amersfoort. Het voorstel dat we aan de raad voorleggen gaat daarom niet alleen over het bouwen van woningen, we besteden ook veel aandacht aan de omgeving.

Het plan maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de Utrechtseweg recht te trekken bij de aansluiting op de Stadsring. Daarmee kan de weg worden hersteld zoals hij vroeger liep", vertelt Wethouder Astrid Janssen (Ruimtelijke Ordening).

"De combinatie van de twee beeldbepalende plekken waar de gebouwen komen en de mogelijkheden die de ontwikkeling biedt voor de openbare ruimte, maken dit ambitieuze plan zo bijzonder."

Als de gemeenteraad instemt met de plannen kan de initiatiefnemer verder met het ontwerpen van de gebouwen.