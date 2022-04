Het basisteam van de politie Amersfoort heeft het afgelopen paasweekend flink beet gehad. Ze hielden op verschillende locaties in de stad alcoholcontroles en kwamen daarbij veel bestuurders tegen die een slokje teveel op hadden.

De politie in Amersfoort had op haar Facebook-pagina al aangekondigd dat zij vaker zouden gaan controleren. Met Pasen voegden ze het de daad bij het woord en de uitkomst was niet mals. Maar liefst vier beginnende bestuurders bliezen ver boven de gestelde norm, meldt het team op Facebook. Zij moesten direct hun rijbewijs inleveren.

Verder waren twee bestuurders betrokken bij een 'kleine' aanrijding. Voor hen gold hetzelfde: een slok teveel op en rijbewijs kwijt.

Deelscooters

Daarnaast zijn verschillende bestuurders aan de kant gezet met alcohol op. Veel van hen reden op een deelscooter. "Na het stappen snel op deze bromfietsen naar huis, is kennelijk goedkoper dan een taxi", uit de politie Amersfoort haar zorgen.

Zij waarschuwen voor de gevolgen als je een ongeluk krijgt of gepakt wordt door de politie. Zo moet je maar liefst 500 euro betalen als je betrapt wordt met teveel alcohol op en ben je niet verzekerd bij een ongeluk.