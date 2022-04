Aan de Orion in Amersfoort is afgelopen nacht een geparkeerde bestelbus zwaar beschadigd geraakt door brand.

Kort na middernacht werd de brandweer gewaarschuwd. Toen deze arriveerde sloegen de vlammen uit de voorzijde van de bus. Het vuur kon snel worden geblust maar de schade was inmiddels aanzienlijk. Het vermoeden bestaat dat er opzet in het spel is en dat de brand is aangestoken.

Agenten deden in de omgeving een kort onderzoek en een buurtbewoner werd gehoord. De bestelbus is door een bergingsbedrijf afgesleept.