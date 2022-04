Rockbar Boothill Saloon en hotel Long John's organiseren op donderdag 5 mei een geheel eigen Bevrijdingsfestival op het Krankeledenplantsoen in Amersfoort. Het is het allereerste live-evenement op het plantsoen in twee jaar tijd.

Het festival begint om 14.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Bezoekers kunnen genieten van verschillende bands en dj's, zoals onder andere The Big Daddies, Glotzbach Trio en de Boothillers Big Boys. Het festival is gratis toegankelijk.