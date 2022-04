De brandweer heeft maandag de dierenambulance geholpen met het opruimen van overleden vogels in het Schaffelaarse bos in Barneveld. Zaterdagavond werd de Koewei, het grote grasveld achter kasteel De Schaffelaar, al afgesloten omdat daar meerdere dode vogels waren gevonden.

Omdat de vogels op een eilandje in het water lagen, kon de dierenambulance er niet bij. De brandweer is daarom opgeroepen om te helpen. Met het speciale oppervlakte reddingsteam heeft de brandweer ongeveer tien vogels van het eilandje afgehaald.

Bij de Koewei, die zaterdagavond is afgesloten, zouden al meerdere dode vogels zijn weggehaald. Zondagmiddag werd weer een dode gans gezien in het water bij de ingang van het grasveld. Een voorbijganger had eerder ook al een dode vogel uit het water gehaald.

Het terrein ligt op nog geen kilometer afstand van de boerderij van pluimveehouder Bos, waar afgelopen donderdag vogelgriep werd geconstateerd. Zaterdag is daarom begonnen met het ruimen van zo'n 200.000 kippen in een straal van 1 kilometer rond het besmette bedrijf. Bij zeven pluimveehouders moesten de leghennen uit voorzorg worden gedood.