Een scooterrijder is zondagavond Eerste Paasdag in het ziekenhuis beland na een aanrijding voor zwembad Amerena.

Een automobilist zag een scooterrijder bovenaan het viaduct over de Hogeweg vermoedelijk over het hoofd, waardoor de bestuurder van de scooter met volle snelheid tegen de zijkant van de auto aan klapte. De scooterrijder belandde gewond op het wegdek.

Omstanders verleende eerste hulp in afwachting van de hulpdiensten. Nadat medewerkers van de gearriveerde ambulance het slachtoffer controleerden werd besloten hem naar het ziekenhuis te vervoeren. Over de aard van de verwoningen is niets bekend. Zowel de scooter als de auto raakte beschadigd.

Door het ongeval werd een deel van de kruising op het viaduct tijdelijk afgesloten voor verkeer.