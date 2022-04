De eerste testritten op de nieuwe trambaan tussen Utrecht Science Park en IJsselstein Zuid gaan van start. De bouw van de nieuwe trambaan en halte in City Nieuwegein is zo goed als klaar, dus is het tijd voor de vervolgfase.

De eerste nacht, donderdag 21 april op vrijdag 22 april tussen middennacht en 6.00 uur, wordt er begonnen met het stapvoets laten rijden van twee trams. Dat wordt gedaan om te kijken of de tram voldoende ruimte heeft bij het passeren van de perrons en de masten van de bovenleiding. Het tempo wordt later opgevoerd naar de toegestane snelheid op de route. De eerste testritten worden 's nachts gedaan om verkeersoverlast op de Zuidstedeweg in Nieuwegein te voorkomen. Op deze kruising begeleiden verkeersregelaars de trams die in de nacht langskomen. Tijdens zo'n testnacht rijdt de tram tussen Zuidstedeweg - Nieuwegein Zuid, IJsselstein Zuid vier keer. Tussen de remise en Zuidstedeweg rijdt de tram acht keer over het spoor. Er wordt over de gehele tramroute van Utrecht Science Park tot en met Nieuwegein Zuid en IJsselstein Zuid getest. Wanneer een tram in de nacht bij de overwegen passeert, gaan de knipperlichten en bellen af. Hier kunnen bewoners tijdelijk hinder van ondervinden, waarschuwt de provincie. De eerste testen verwacht de provincie in twee of drie nachten te doen. De data zijn donderdag 21 april, vrijdag 22 april en maandag 25 april. Dinsdag 26 april is nog een reserve testnacht. De testritten worden ook op IJsselstein gereden omdat daar op het eindpunt van de lijn gekeerd kan worden. Bovendien kan zo de nieuwe wissel op de Zuidstedeweg vanuit alle rijrichtingen optimaal worden getest. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort