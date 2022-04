De Verdistraat in Amersfoort was zaterdagochtend het toneel van een opmerkelijk tafereel. De lading van een vrachtwagen vloog in de brand, waarop de chauffeur het afval uit zijn wagen op straat dumpte.

Omdat het maandag een feestdag is, werd zaterdag al het vuilnis opgehaald aan de Verdistraat in Amersfoort. Daar merkte de chauffeur van een vuilniswagen dat zijn lading in de brand stond. De chauffeur besloot direct het afval op straat te dumpen om grotere schade to voorkomen. De met spoed opgeroepen brandweer heeft het vuur snel kunnen doven. Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens een medewerker van afvalverwerkingsbedrijf Rova zijn de batterijen of is de accu waarschijnlijk de boosdoener. Het vuilnis wordt door hetzelfde bedrijf weer van straat gehaald.