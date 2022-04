In Barneveld is vogelgriep vastgesteld op een legbedrijf. Niet alleen de 34.000 kippen van dit bedrijf moeten worden geruimd, ook al het pluimvee van zeven omliggende bedrijven wordt afgemaakt. Burgemeester Jan Luteijn is geschokt, net als landbouwminister Henk Staghouwer.

Het getroffen bedrijf waar het vogelgriepvirus werd vastgesteld, ligt aan de Peppelseweg. In een straal van één kilometer liggen nog eens zeven pluimveebedrijven. Die worden ook geruimd, in de hoop de verspreiding van het virus daarmee in te dammen. Alleen al op het getroffen bedrijf gaat het om tienduizenden kippen.