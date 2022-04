Amersfoort gooit tussen 16 en 18 september drie dagen lang een deel van de Stadsring op slot voor autoverkeer zodat er een festival kan worden gevierd. Op het drukbereden asfalt waar dagelijks dertigduizend auto’s overheen rijden, is straks ruimte voor muziek, theater, kunst en spelletjes.

Het deel van de Stadsring tussen de Molenstraat en de Utrechtsestraat wordt tijdelijk verkeersvrij gemaakt voor het zogeheten Festival van Inzicht. De bedoeling is dat Amersfoorters zo kunnen wennen aan het idee dat de Stadsring, die in de jaren 50 werd aangelegd, niet louter geschikt is voor autoverkeer. De plek moet op termijn worden teruggegeven aan de inwoners van de stad, vinden initiatiefnemers GroenLinks en D66.

Asfalt maakt plek voor groen park

Deze en een aantal andere partijen willen een autoluwe Stadsring, waarbij twee van de vier rijbanen plaatsmaken voor park, met eventueel water. Autoverkeer zou grotendeels buitenom moeten worden geleid. Het Festival van Inzicht geldt als eerste testcase of het mogelijk is. Afgesproken is overlast zoveel mogelijk te beperken, de parkeergarages bereikbaar te houden en de stadsbus de mogelijkheid te geven van en naar het stadscentrum te rijden. Bovendien blijft een deel van de Stadsring bij het festival gewoon open.

Het Festival van Inzicht vormt straks de aftrap van de Mobiliteitsweek Utrecht, waarbij aandacht wordt gevraagd voor thema’s als duurzaam vervoer, gezondheid en een aantrekkelijke leefomgeving. De komende tijd worden inwoners, organisaties en ondernemers geïnformeerd door de gemeente. Zij mogen hun ideeën geven over de invulling van het festival.

Amersfoort